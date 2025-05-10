Пакистан рассмотрит возможность мира, если Индия остановится

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Пакистан может заключить мир с Индией, если та остановится. Об этом заявил первый зампремьера, глава МИД Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Geo.

"Пакистан всегда хотел мира, и если Индия остановится сейчас, мы также рассмотрим возможность мира и не будем принимать ответных мер или что-либо предпринимать", – подчеркнул министр.

По его словам, государство действительно хочет мира. В связи с этим целью Пакистана является не разрушения и трата средств, а отсутствие гегемонии какой-либо страны.

В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не рассматривает возможность применения ядерного вооружения, передает местное издание Dawn.

Кроме того, глава Минобороны опроверг данные о проведении заседания Национального командования, отвечающего за принятие оперативных решений по ядерному оружию Пакистана.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт. В результате ЧП погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, РФ призвала Индию и Пакистан быть сдержанными и провести переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию между государствами поводом для чрезвычайной обеспокоенности.