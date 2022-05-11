Запад ведет агрессивную политику против мировой экономики – Лавров

Запад ведет агрессивную политику в отношении мировой экономики, вводя санкции против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что у России есть понимание, как ей жить дальше на фоне санкций.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в столичных парках.