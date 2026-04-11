Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "175 на 175"

Россия и Украина 11 апреля провели обмен военнопленными по формуле "175 на 175". Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

