В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

Возможная конфискация замороженных российских активов подорвет доверие к экономике еврозоны, рассказал гендиректор международного бельгийского депозитария Euroclear по финансовыми рискам Гийом Элие. По его словам, в случае изъятия российских денег сами европейцы потеряют слишком много.

В Кремле уже заявили, что за возможную конфискацию Москва привлечет к юридической ответственности как страны, так и конкретных людей, ответственных за это решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставит такие действия без ответа.

