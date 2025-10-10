10 октября, 07:45Политика
Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России
Российских студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение. Это касается тех, кто поступил на бюджет. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме. Она предполагает обязательное заключение договора о целевом обучении на первом курсе.
После получения диплома у выпускника есть право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Необходимо, чтобы оно соответствовало договору, либо программе госгарантий. Это делается для того, чтобы решить проблему дефицита кадров в стране.
