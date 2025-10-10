Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 07:45

Политика

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

В Госдуме предложили обязать банки возвращать средства покупателю в течение 24 часов

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

"Новости дня": в России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области

ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Российских студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение. Это касается тех, кто поступил на бюджет. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме. Она предполагает обязательное заключение договора о целевом обучении на первом курсе.

После получения диплома у выпускника есть право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Необходимо, чтобы оно соответствовало договору, либо программе госгарантий. Это делается для того, чтобы решить проблему дефицита кадров в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика