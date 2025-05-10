Новости мира: Трамп заявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Ранее Пакистан атаковал гражданские объекты Индии с применением беспилотников, орудий и авиации.

Избранный в Ватикане новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле. Понтифик изложил, как видит деятельность Католической церкви в будущем и призвал к миру во всем мире.

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