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10 мая, 16:30

Политика

Новости мира: Трамп заявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Новости мира: Трамп заявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня

Индия сообщила об ударах по гражданским объектам со стороны Пакистана

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Ранее Пакистан атаковал гражданские объекты Индии с применением беспилотников, орудий и авиации.

Избранный в Ватикане новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле. Понтифик изложил, как видит деятельность Католической церкви в будущем и призвал к миру во всем мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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