Минобороны зафиксировало 5 026 нарушений перемирия со стороны ВСУ

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Украина за время объявленного перемирия совершила 5 026 нарушений режима прекращения огня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 23 – с применением реактивных систем залпового огня. Осуществлено 3 502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве подчеркнули, что украинские войска не прекратили боевые действия, в ответ на объявленное перемирие. За это время было осуществлено четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведка боем.

При этом группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

"В этих условиях Вооруженные Силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", – заявили в Минобороны.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в конце апреля. Таким образом российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что если ВСУ продолжат наносить удары по территории РФ, то российские войска ответят на это.