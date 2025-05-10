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10 мая, 09:30

Политика

Новости мира: Пакистан нанес удар по военным авиабазам Индии 9 мая

Новости мира: Пакистан нанес удар по военным авиабазам Индии 9 мая

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Пять человек погибли в городе Джамму в результате военной эскалации между Индией и Пакистаном. Об этом со ссылкой на индийскую полицию сообщает агентство Reuters. Армия Пакистана нанесла удары по военным авиабазам Индии 9 мая. В Исламабаде заявили, что не планируют в ближайшее время прекращать полномасштабную военную операцию. Боевое соприкосновение двух стран началось после теракта в окрестностях Кашмира. 22 апреля в результате взрывов там погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели утверждают, что имеют доказательства о причастности к атаке пакистанской межведомственной разведки. В Пакистане обвинения отрицают.

Тем временем церемония интронизации Папы Римского Льва XIV состоится через неделю. Об этом объявили в Ватикане. 18 мая новый понтифик проведет мессу в соборе Святого Петра, а 21 мая состоится первая всеобщая аудиенция понтифика. Лев XIV стал первым американцем, избранным на пост главы Католической церкви. Выбор своего имени он объяснил тем, что в настоящее время мир находится в эпохе революции, и отметил, что подобные процессы происходили во время правления Папы Льва XIII.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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