Глава МИД Бразилии Виейра: Путин и Лула да Силва обсудят украинский конфликт

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин и президент Бразилии Лула да Силва обсудят конфликт на Украине в ходе встречи в пятницу, 9 мая. Об этом рассказал глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

"Они всегда в прямой форме говорили о текущем конфликте. У меня нет сомнений, что (эта тема. – Прим. ред.) должна быть поднята обеими сторонами. Более того, президент Лула да Силва всегда готов участвовать в любых усилиях для продвижения мира", – приводит РИА Новости слова министра.

Как отметил Виейра, Бразилия хочет создать пространство для диалога, которое может "выстроить инициативу" с целью поиска мирного решения этого конфликта. Также страна хочет обсудить все вопросы, связанные с современной внешней политикой, многополярностью и реформой глобального управления.

Планируется, что лидеры России и Бразилии также обсудят вопросы, связанные с БРИКС.

"Я уверен, что оба президента будут заинтересованы в обмене мнениями и точками зрения по поводу предстоящего саммита", – сказал Виейра.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с Виейрой. Главы ведомств обсудили график двусторонних контактов, а также затронули некоторые международные вопросы, в том числе проблематику урегулирования конфликта на Украине.

Особое внимание во время переговоров уделили взаимодействию России и Бразилии в БРИКС, где в 2025 году председательствует Бразилия, а также в рамках других международных площадок.