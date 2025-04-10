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10 апреля, 11:30

Политика

Переговоры российской и американской делегаций проходят в Стамбуле 10 апреля

Переговоры российской и американской делегаций проходят в Стамбуле 10 апреля

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Переговоры российской и американской делегаций проходят в Стамбуле 10 апреля. Источники информационных агентств пишут, что раунд продлится около четырех часов. Он проходит в закрытом формате.

Российскую сторону возглавляет посол Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. На повестке дня – вопрос работы посольств. Также Россия поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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