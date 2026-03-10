Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 13:00

Политика

Новости мира: женщины вышли на акции протеста против Хавьера Милея в Буэнос-Айресе

Новости мира: женщины вышли на акции протеста против Хавьера Милея в Буэнос-Айресе

Вывозные рейсы из Дубая и Дохи прибудут в Москву 10 марта

Израиль нанес удар по школе на западе Ирана

Группировка "Восток" поразила подразделения ВСУ в Запорожской области

Действия США в Иране вызвали недовольство в европейских странах

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на 2 часа по пятницам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Путин заявил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ надежным партнерам

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Женщины Буэнос-Айреса вышли на уличные акции протеста против президента Аргентины Хавьера Милея и его правительства. Они считают себя ущемленными в правах и требуют положить конец насилию в отношении женского пола. Сам Милей тем временем назвал себя самым сионистским президентом в мире. Он высказался об этом на выступлении в одном из старейший еврейских учебных заведений в Нью-Йорке. Политик причислил себя к союзу США и Израиля и подчеркнул, что ему не нравится Иран.

Семь человек погибли при обрушении мусорного полигона в Индонезии, на окраине Джакарты. Это произошло после сильных дождей. Мусорная лавина сошла на продавцов местных лавок и водителей. В поисковой операции участвовали более 200 спасателей, экскаваторы и дроны. Полигон занимает около 110 гектаров и ежедневно принимает до 7 тысяч тонн отходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика