Новости мира: женщины вышли на акции протеста против Хавьера Милея в Буэнос-Айресе

Женщины Буэнос-Айреса вышли на уличные акции протеста против президента Аргентины Хавьера Милея и его правительства. Они считают себя ущемленными в правах и требуют положить конец насилию в отношении женского пола. Сам Милей тем временем назвал себя самым сионистским президентом в мире. Он высказался об этом на выступлении в одном из старейший еврейских учебных заведений в Нью-Йорке. Политик причислил себя к союзу США и Израиля и подчеркнул, что ему не нравится Иран.

Семь человек погибли при обрушении мусорного полигона в Индонезии, на окраине Джакарты. Это произошло после сильных дождей. Мусорная лавина сошла на продавцов местных лавок и водителей. В поисковой операции участвовали более 200 спасателей, экскаваторы и дроны. Полигон занимает около 110 гектаров и ежедневно принимает до 7 тысяч тонн отходов.

