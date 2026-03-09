Российские войска продолжают наступление в Запорожской и Харьковской областях

Бойцы группировки "Восток" ВС РФ уничтожили пехоту, расчеты БПЛА и опорный пункт украинских войск в Запорожской области. Кроме того, подразделения "Днепр" взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области.

Под управление ВС РФ, в том числе, перешло село Графское на восточном берегу Северского Донца. Российские военные сообщают о значительных потерях со сторону личного состава ВСУ и техники противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.