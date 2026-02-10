Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

Стратегия развития Москвы имеет поддержку на самом высоком уровне, отметил политолог, руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Эксперт считает, что об этом свидетельствует реакция президента.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили итоги предыдущих лет. Экономика Москвы выросла почти на 30% с 2019 года. За последние 6 лет основной капитал прибавил 63%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.