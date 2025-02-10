10 февраля, 11:15Политика
ВС РФ освободили поселок Орехово-Василевка в ДНР
Российские войска заняли населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Его освободили в ходе наступательных действий подразделения группировки "Юг". Об этом сообщили в Минобороны. Поселок находится к северо-западу от Артемовска, в сторону Краматорска.
Как отметил военный эксперт Василий Фатигаров, взятие поселка – важный шаг для формирования фронта наступления на крупные агломерации, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.
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