Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 11:15

Политика

ВС РФ освободили поселок Орехово-Василевка в ДНР

ВС РФ освободили поселок Орехово-Василевка в ДНР

В Госдуме предложили продлить выходные после Пасхи и Троицы

Российские войска усиливают наступление в ДНР

В Госдуме предложили ввести компенсацию за возврат авиабилетов

Новости мира: Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

ВС РФ освободили Дзержинск в ДНР

Новости мира: в ДТП на юге Мексики погибли до 40 человек

Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

ВС РФ обнаружили огневые точки ВСУ в населенном пункте Курской области

Дзержинск и поселок Дружба освободили в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Его освободили в ходе наступательных действий подразделения группировки "Юг". Об этом сообщили в Минобороны. Поселок находится к северо-западу от Артемовска, в сторону Краматорска.

Как отметил военный эксперт Василий Фатигаров, взятие поселка – важный шаг для формирования фронта наступления на крупные агломерации, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика