ВС РФ освободили поселок Орехово-Василевка в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Его освободили в ходе наступательных действий подразделения группировки "Юг". Об этом сообщили в Минобороны. Поселок находится к северо-западу от Артемовска, в сторону Краматорска.

Как отметил военный эксперт Василий Фатигаров, взятие поселка – важный шаг для формирования фронта наступления на крупные агломерации, такие как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

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