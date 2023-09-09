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09 сентября, 14:45

Политика

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на МЦД-4

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на МЦД-4

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Жители столицы могут проголосовать на выборах мэра Москвы онлайн, находясь в пути. Например, на новом МЦД-4.

В субботу, 9 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили сразу несколько транспортных проектов – МЦД-4, южное направление МСД и проспект Багратиона. Таким образом, в столице завершились три крупнейших транспортных проекта.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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