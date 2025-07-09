09 июля, 11:30Политика
В Сети появилась аудиозапись с угрозами Трампа "разбомбить" Москву и Пекин
Канал CNN опубликовал аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин. Она была сделана во время предвыборных мероприятий в 2024 году.
На ней Трамп заявляет, что таким образом отговаривал Владимира Путина от начала военных действий на Украине, а китайского – от вторженения на Тайвань. При этом, как утверждает сам американский президент, Путин поверил ему на 10%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.