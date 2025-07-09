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Новости

09 июля, 11:30

Политика

В Сети появилась аудиозапись с угрозами Трампа "разбомбить" Москву и Пекин

В Сети появилась аудиозапись с угрозами Трампа "разбомбить" Москву и Пекин

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Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине

Канал CNN опубликовал аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин. Она была сделана во время предвыборных мероприятий в 2024 году.

На ней Трамп заявляет, что таким образом отговаривал Владимира Путина от начала военных действий на Украине, а китайского – от вторженения на Тайвань. При этом, как утверждает сам американский президент, Путин поверил ему на 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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