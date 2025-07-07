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07 июля, 12:54

В мире

Винницкий ТЦК приостановил работу

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК) приостановил работу, сообщает News.ru со ссылкой на администрацию военкомата.

Сотрудники центра указали новые адреса, где теперь решаются вопросы о предоставлении медицинских, социальных и других услуг.

Ранее омбудсмен в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что люди в регионе собираются в группы для мести сотрудникам ТЦК. По ее словам, они хотели поджечь их автомобили, оказать вооруженное и физическое сопротивление.

До этого жители одного из населенных пунктов в Закарпатской области Украины выступили против мобилизации. Кроме того, УВКПЧ ООН сообщало, что украинские военные ТЦК пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести.

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