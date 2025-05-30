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30 мая, 08:45

Происшествия

Новости мира: украинцы окружили сотрудников ТЦК после попытки насильственной мобилизации

Новости мира: украинцы окружили сотрудников ТЦК после попытки насильственной мобилизации

Крыша кафе загорелась на юге Москвы

На ТТК столкнулись Porsche и Daewoo Matiz

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В Хмельницкой области Украины вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Военкомы силой посадили мужчину в автомобиль. Это вызвало возмущение очевидцев – около 100 человек окружили машину, прокололи ей колеса и потребовали отпустить задержанного. Сотрудники ТЦК вызвали полицию. Чем завершился инцидент, пока неизвестно.

В Сети вирусно распространилось видео с участием главы Международного олимпийского комитета (МОК). На кадрах видно, как к Томасу Баху в кафе подходит неизвестный, надевает ему на голову подгузник и уходит, поздравив с днем рождения. Президент МОК никак не отреагировал на провокацию. По информации ряда источников, предмет гигиены мог быть использованным.

Подробнее – в программе Москва 24.

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