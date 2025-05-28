"Московский патруль": полицейские задержали аферистов за махинации в автосалонах

Полицейские задержали участников преступной группировки, которые проворачивали незаконные махинации сразу в трех столичных автосалонах.

Клиентов заманивали выгодным предложениями в интернете, а после того, как те приходили в салон, давили на них. В результате покупатели заключали договор исключительно на нужных аферистам условиях. Например, брали кредиты под огромные проценты и оплачивали навязанные допуслуги.

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