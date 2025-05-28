Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали аферистов за махинации в автосалонах

"Московский патруль": полицейские задержали аферистов за махинации в автосалонах

Прокуратура следит за информацией об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

На Аргуновской улице задержали нарушителя на моноколесе

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве

Таблетки, подброшенные в вольеры Московского зоопарка, могли содержать валерьянку

На северо-востоке Москвы задержали нарушителя на моноколесе

Пожар в Солнечногорске охватил более 2 тысяч квадратных метров

Отравитель из столичного зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку животным

Полицейские задержали участников преступной группировки, которые проворачивали незаконные махинации сразу в трех столичных автосалонах.

Клиентов заманивали выгодным предложениями в интернете, а после того, как те приходили в салон, давили на них. В результате покупатели заключали договор исключительно на нужных аферистам условиях. Например, брали кредиты под огромные проценты и оплачивали навязанные допуслуги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика