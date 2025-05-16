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16 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": водитель иномарки несколько раз нарушил ПДД в Южном Тушине

"Московский патруль": водитель иномарки несколько раз нарушил ПДД в Южном Тушине

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Водитель иномарки несколько раз нарушил ПДД в Южном Тушине. Его езду засняли другие участники дорожного движения.

На кадрах видно, как внедорожник резко выруливает на встречную полосу, подрезает скорую помощь, пересекает двойную сплошную, а затем проезжает на красный сигнал светофора прямо перед инспекторами ГИБДД.

Теперь водителю грозят не только крупные штрафы, но и возможное лишение прав. Об этом – в программе "Московский патруль".

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