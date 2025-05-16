Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Подольске

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Прокуратура проконтролирует выявление всех обстоятельств и причин возгорания, которое произошло в автосервисе в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по факту пожара. Сотрудники прокуратуры изучат все версии произошедшего, в том числе возможность поджога.

Автосервис загорелся в подмосковном Подольске в ночь на 16 мая. Спустя время пламя удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте, где произошел пожар, продолжают работать 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц спецтехники для полной ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.

