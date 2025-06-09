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09 июня, 18:15

Политика

Первая группа военнослужащих до 25 лет вернется в Россию с Украины

Первая группа военнослужащих до 25 лет вернется в Россию с Украины

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В ближайшее время в Россию прибудет первая группа возвращенных военнослужащих в возрасте до 25 лет. Обмен проходит в соответствии с соглашением, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Взамен на территорию Украины отправятся солдаты ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им помогают врачи и психологи. После прибытия домой их направят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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