Первая группа военнослужащих до 25 лет вернется в Россию с Украины

В ближайшее время в Россию прибудет первая группа возвращенных военнослужащих в возрасте до 25 лет. Обмен проходит в соответствии с соглашением, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Взамен на территорию Украины отправятся солдаты ВСУ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им помогают врачи и психологи. После прибытия домой их направят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

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