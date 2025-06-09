Отец Илона Маска прокомментировал конфликт своего сына с Трампом

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол прилетел в Москву и впервые прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что политика подразумевает разговоры и споры, чем Трамп и Маск и занимаются, а пресса это еще и преувеличивает.

Маск – старший сделал такое заявление на полях международного "Форума будущего 2050", который стартовал в столице 9 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.