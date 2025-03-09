Подразделения группировки войск "Север" освободили несколько населенных пунктов в Курской области. За сутки противник потерял на этом направлении более 180 военнослужащих, пункты управления БПЛА, склад боеприпасов и тяжелую технику, в том числе западного производства.

Западные газеты много пишут о ситуации в курском приграничье. По их информации, в ближайшие дни ВСУ могут покинуть российскую территорию, так как якобы у Киева нет успехов на этом направлении, а также нет возможности дальше удерживать эти районы.

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