Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 07:30

Политика

Новости мира: глава МИД Венгрии рассказал о закупках вакцины "Спутник V" у России

Новости мира: глава МИД Венгрии рассказал о закупках вакцины "Спутник V" у России

В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

В Госдуме предложили строже контролировать разведение породистых собак

В России предложили лишать прав на 3 месяца за повторное использование знака "Инвалид"

В России предложили изымать автомобили после первого случая вождения в пьяном виде

В Госдуме предложили дополнить уголовный кодекс статьей о психологическом насилии

В Кремле позитивно оценили новую Стратегию национальной безопасности США

Эксперты рассказали об отражении атак ВСУ под Красным Лиманом

Новости мира: Виктор Орбан заявил о планах Европы начать войну с Россией через 5 лет

Новости регионов: жильцам МКД запретили ставить кондиционеры без согласия соседей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Будапешт закупал вакцину от коронавируса "Спутник V" у России. По его словам, западных препаратов в Европе тогда не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Тем не менее венграм удалось вакцинироваться быстрее всех в Евросоюзе после достижения договоренности с Россией о закупке вакцин.

Один из самых активных в мире вулканов проснулся на Гавайях. Как сообщили в геологической службе США, он выпустил фонтан лавы на высоту 370 метров. Огненно-красные потоки расплавленной массы вырываются из кратера. По данным ученых, лава выбрасывается из трех каналов и это считается редким явлением. Также стало известно, что извержение настолько мощное, что потоки раскаленной массы и обломки горной породы разрушили одну из веб-камер наблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика