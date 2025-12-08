Новости мира: глава МИД Венгрии рассказал о закупках вакцины "Спутник V" у России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Будапешт закупал вакцину от коронавируса "Спутник V" у России. По его словам, западных препаратов в Европе тогда не было из-за финансовых махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Тем не менее венграм удалось вакцинироваться быстрее всех в Евросоюзе после достижения договоренности с Россией о закупке вакцин.



Один из самых активных в мире вулканов проснулся на Гавайях. Как сообщили в геологической службе США, он выпустил фонтан лавы на высоту 370 метров. Огненно-красные потоки расплавленной массы вырываются из кратера. По данным ученых, лава выбрасывается из трех каналов и это считается редким явлением. Также стало известно, что извержение настолько мощное, что потоки раскаленной массы и обломки горной породы разрушили одну из веб-камер наблюдения.

