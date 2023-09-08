Более 300 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

В Москве более 300 тысяч избирателей уже приняли участие в онлайн-голосовании. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами. Все наблюдатели Москвы 8 сентября находятся на избирательных участках, а информация от них поступает в штаб.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.