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08 сентября, 12:15

Политика

Более 300 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

Более 300 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

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В Москве более 300 тысяч избирателей уже приняли участие в онлайн-голосовании. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами. Все наблюдатели Москвы 8 сентября находятся на избирательных участках, а информация от них поступает в штаб.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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