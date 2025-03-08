Новости мира: Трамп считает заморозку помощи Украине полезной для мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Владимиру Путину, отметив, что не видит желания со стороны Украины прекратить конфликт. Трамп также подчеркнул, что ему легче общаться с Москвой, чем с Киевом, и считает заморозку помощи Украине полезной для достижения мира.

В Аргентине сильные дожди вызвали наводнение, унесшее жизни 10 человек. Около тысячи жителей эвакуированы, большая часть города затоплена. Власти назвали ситуацию трагедией и отменили все публичные мероприятия.

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