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08 марта, 13:35

Политика

Новости мира: Трамп считает заморозку помощи Украине полезной для мира

Новости мира: Трамп считает заморозку помощи Украине полезной для мира

В Госдуме разрабатывают реестр владельцев опасных собак

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Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Владимиру Путину, отметив, что не видит желания со стороны Украины прекратить конфликт. Трамп также подчеркнул, что ему легче общаться с Москвой, чем с Киевом, и считает заморозку помощи Украине полезной для достижения мира.

В Аргентине сильные дожди вызвали наводнение, унесшее жизни 10 человек. Около тысячи жителей эвакуированы, большая часть города затоплена. Власти назвали ситуацию трагедией и отменили все публичные мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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