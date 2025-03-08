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08 марта, 09:30

Политика

Российская армия освободила четыре населенных пункта в ДНР

Российская армия освободила четыре населенных пункта в ДНР

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На этой неделе Вооруженные силы России взяли под контроль четыре населенных пункта Донецкой народной республики: Андреевку, Бурлацкое, Скудное и Привольное. За этот же период украинские войска потеряли более 10 тысяч солдат. Российская армия продолжает развивать наступление на всех направлениях.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, линия боевого соприкосновения выравнивается от Херсонской области до Курского приграничья. Это свидетельствует о подготовке к дальнейшему продвижению на различных участках фронта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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