ВСУ обстреляли пограничные посты российской Федеральной таможенной службы

Украинские боевики обстреляли пограничные посты российской Федеральной таможенной службы. Для этого использовали беспилотники, к которым привязали взрывчатку. При этом для атаки было выбрано время, когда через КПП проходили беженцы.

Пограничникам пришлось срочно запускать людей в укрытия. О пострадавших среди мирных жителей не сообщается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.