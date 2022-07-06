Дальнейшая поддержка Киевского режима бессмысленна – СМИ

Странам НАТО нужно прекратить поставки оружия на Украину. Дальнейшая поддержка Киевского режима бессмысленна, пишут итальянские СМИ.

По мнению местных журналистов, после освобождения Лисичанска российскими военными разгром украинских боевиков остается только вопросом времени. Кроме того, многим европейским странам уже нечего отправлять Киеву.

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