За прошедшие сутки российские военные взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области, расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол. Это открывает возможность продвижения на Купянск. Также освобождена Барановка в ДНР, что усиливает охват Красноармейска.

В Курской области российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ и базу с вооружением. В Часовом Яре в ДНР ВС РФ сорвали ротацию украинских сил и зачистили еще один квартал. Кроме того, появились сообщения о выходе российских штурмовиков на западную окраину города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.