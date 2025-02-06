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06 февраля, 06:45

Политика

Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

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За прошедшие сутки российские военные взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области, расширив плацдарм на правом берегу реки Оскол. Это открывает возможность продвижения на Купянск. Также освобождена Барановка в ДНР, что усиливает охват Красноармейска.

В Курской области российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ и базу с вооружением. В Часовом Яре в ДНР ВС РФ сорвали ротацию украинских сил и зачистили еще один квартал. Кроме того, появились сообщения о выходе российских штурмовиков на западную окраину города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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