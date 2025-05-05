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05 мая, 11:45

Политика

Лидер националистической партии Симион набрал 41% голосов в выборах президента Румынии

Лидер националистической партии Симион набрал 41% голосов в выборах президента Румынии

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Лидер националистической партии Джордже Симион набрал 41% голосов в первом туре выборов президента Румынии. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место. Третьим стал представитель правящей коалиции Крин Антонеску, он не прошел во второй тур.

Дональд Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас". Комплекс находится на острове в нескольких километрах от побережья Калифорнии. Там содержали самых опасных преступников, и за всю историю не было ни одной успешной попытки побега из этой тюрьмы. Из-за больших расходов тюрьму закрыли в 1963 году.

Одиннадцать человек пострадали в результате аварии с участием восьми машин в японской Канагаве, недалеко от Токио. По предварительным данным, виновником массового ДТП стал пьяный водитель. Большинство пострадавших госпитализировали в больницы, поскольку оказать помощь на месте не удалось.

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