Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 08:45

Политика

После перестрелки 11 солдат ВСУ добровольно сдались в плен

После перестрелки 11 солдат ВСУ добровольно сдались в плен

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

Аллея в честь героев, сражавшихся с нацизмом, появилась в Италии

Дмитрий Песков осудил приглашение ВСУ на празднование Дня Победы в Британии

В Кремле заявили, что ждут от Киева действий по деэскалации на майские праздники

Трамп опубликовал свое изображение в образе Папы Римского

Средства ПВО прикрывают наступление российских войск на запорожском направлении

Новости мира: первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

"Актуальный репортаж": в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Трамп объявил США главными победителями Второй Мировой войны

Группа из 18 вооруженных украинских солдат пешком пыталась прорваться через леса на территорию России. Попытка закончилась перестрелкой, в результате которой 11 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен. За несколько часов до этого российские военные уничтожили двух украинских разведчиков, направленных в район наступления.

По словам экспертов, это первый случай массовой сдачи в плен за последнее время. Пленные утверждают, что не хотели участвовать в боевых действиях и чувствовали себя обманутыми. Минобороны сообщает, что с начала СВО ВСУ потеряли десятки тысяч единиц техники, в том числе беспилотники, бронемашины и артиллерию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика