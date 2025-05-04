Группа из 18 вооруженных украинских солдат пешком пыталась прорваться через леса на территорию России. Попытка закончилась перестрелкой, в результате которой 11 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен. За несколько часов до этого российские военные уничтожили двух украинских разведчиков, направленных в район наступления.

По словам экспертов, это первый случай массовой сдачи в плен за последнее время. Пленные утверждают, что не хотели участвовать в боевых действиях и чувствовали себя обманутыми. Минобороны сообщает, что с начала СВО ВСУ потеряли десятки тысяч единиц техники, в том числе беспилотники, бронемашины и артиллерию.

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