Российские военнослужащие активно продвигаются в зоне спецоперации и отрезают противника от логистических путей. Накануне бойцы группировки войск "Север" уничтожили автомобиль с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Основные бои в регионе ведутся в районе Купянска на плацдарме, который находится на западной стороне реки Оскол, рассказал военный эксперт Олег Иванов.

Тем временем бойцы группировки войск "Запад" ликвидировали командный пункт подразделения ВСУ, опорные пункты и живую силу противника. Расчеты реактивных систем залпового огня нанесли удары на расстоянии около 30 километров, все выявленные цели ликвидированы.

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