Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:30

Политика

Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России

Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России

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Власти США окончательно утвердили новые санкции против России, заявили западные СМИ. Их должен будет одобрить американский президент Дональд Трамп, который якобы недоволен тем, как продвигается процесс по урегулированию украинского кризиса.

Новые санкции, по данным журналистов, могут затронуть крупные организации, занимающиеся природными ресурсами, банковский сектор. В частности, под ограничения может подпасть компания "Газпром". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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