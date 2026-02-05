Второй раунд переговоров России, Украины и США состоится в Абу-Даби 5 февраля

Второй раунд переговоров России, Украины и США состоится в закрытом режиме в Абу-Даби 5 февраля. Для прессы МИД ОАЭ опубликовал только четыре фотографии.

Участники сидят за п-образным столом. Делегации Москвы и Киева – друг напротив друга, а посередине – представители Вашингтона.

На данный момент российско-американская группа по экономическому сотрудничеству уже провела отдельную встречу, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.