Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Россиянам хотят компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутаты отметили, что подобная практика уже есть в ряде регионов и нужно ее распространить на всю страну.

Предполагается, что будет максимально расширен перечень заболеваний. Также планируют упростить оформление необходимых для этого документов.

