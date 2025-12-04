ГД рассмотрела проект об усилении контроля за строительством на участках Подмосковья

Законопроект об усилении контроля за строительством на частных земельных участках в Московской области был принят в первом чтении Госдумой.

Новый закон может решить проблему несоблюдения собственниками и застройщиками установленных требований, в частности, к обязательным отступам от границ земельного участка и к предельной этажности возводимых объектов.

