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04 июня, 11:30

Политика

Российские войска взяли под контроль Водолаги в Сумской области

Российские войска взяли под контроль Водолаги в Сумской области

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области

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Российские военные установили контроль над населенным пунктом Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Операция заняла всего 3–4 дня. Сначала населенный пункт был взят в тактическое окружение, затем была обрублена логистика, после чего часть бойцов ВСУ сдалась.

Тем временем в Курской области саперы группировки "Север" занимаются разминированием железнодорожных путей. На местах находят мины, растяжки и другие взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ. Также сообщается об уничтожении украинского склада беспилотников в Херсоне с помощью дрона "Герань".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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