Правительство России поддержало конфискацию животных за жестокое обращение

Правительство России поддержало идею о конфискации домашних животных у владельцев за жестокое обращение. Однако отметило, что для реализации этой меры на практике необходимо доработать законодательные нормы.

Планируется внести изменения в уголовный и административный кодексы, поскольку сейчас животные считаются собственностью граждан. По задумке авторов, если суд подтвердит факт жестокости, животное смогут изъять и передать в приют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.