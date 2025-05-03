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03 мая, 22:15

Политика

Аллея в честь героев, сражавшихся с нацизмом, появилась в Италии

Аллея в честь героев, сражавшихся с нацизмом, появилась в Италии

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В Италии на территории резиденции российского посла заложили аллею в честь героев, сражавшихся с нацизмом и фашизмом.

В церемонии открытия закладного камня и высадке деревьев участвовали российские дипломаты, а также послы Армении, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.

Для создания этого мемориал был использован обломок древнеримской колонны из египетского гранита, который был выточен около двух тысяч лет назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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