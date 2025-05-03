Трамп опубликовал свое изображение в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп выложил в соцсетях изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского – без подписи или пояснений. Предполагается, что картинка создана с помощью нейросети. В интернете публикация вызвала волну комментариев.

Пользователи шутят, что над Сикстинской капеллой вместо белого дыма должен появиться рыжий – в цвет кожи Трампа. А некоторые предложили ему не останавливаться на роли Папы и провозгласить себя императором под именем Трампиус Максимус.

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