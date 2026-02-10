Кадыров опубликовал видео ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео ужина со своим сыном Адамом, назвав его "воскресшим" на фоне слухов об аварии с его участием.

"Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам", – написал Кадыров.

В конце января в соцсетях появилась информация о ДТП, в результате которого якобы пострадал сын главы Чечни. После этого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с совещания, которое провел его сын.

Позже Кадыров вновь опроверг информацию о ДТП с участием Адама, заявив, что с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. Глава Чечни добавил, что планирует усилить меры по противодействию преступлениям в интернете.