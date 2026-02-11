Захарова ответила на предложение Каллас о требованиях ЕС к России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований Евросоюза к РФ.

Каллас заявила, что подготовит перечень уступок, которые европейская сторона будет ожидать от Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

"Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешить конфликт на Украине, основываясь на "лукавой линии" Европы с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, нельзя. Министр уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский и Европа пытаются сбить с толку американских переговорщиков.

В МИД также указали, что страны Евросоюза по-прежнему не отреагировали на предложение РФ подписать документ с гарантией не нападать на Европу. Вместе с тем Москва признает, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности этой страны, однако ключевое значение представляется в интересах безопасности РФ, подчеркивали в министерстве.