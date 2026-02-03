В России предложили повысить штрафы за некачественную уборку во дворах зимой

В России предложили повысить штрафы за некачественную уборку во дворах и у подъездов жилых домов зимой. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Согласно документу, речь идет об уборке всего общего имущества многоквартирных домов, а именно кровли, козырьков подъездов и входов в них, лестниц, пешеходных дорожек.

Авторы инициативы также предлагают выделить в отдельный состав правонарушений несвоевременную уборку наледи, снега и сосулек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.