Предполагаемый самолет с Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково

Самолет с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом на борту, предположительно, приземлился в московском аэропорту Внуково. Как сообщили в Кремле, встреча с Владимиром Путиным начнется 2 декабря после 17:00.

Государственный секретарь США Марко Рубио заранее отметил, что переговоры являются деликатными и включают много факторов. По мнению политологов, достичь согласия по ключевым вопросам будет крайне сложно.

