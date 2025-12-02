Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 14:15

Политика

Предполагаемый самолет с Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково

Предполагаемый самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Новости мира: Дональд Трамп пригрозил Гондурасу из-за прерванного подсчета голосов

Дмитрий Песков рассказал, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа

Владимир Путин встретится в Москве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

"Новости дня": в Госдуме предложили упразднить статус индивидуального предпринимателя

В Госдуме предложили отменить комиссию за банковские переводы близким родственникам

Испания ужесточила правила транзита для россиян

В Госдуме предложили отменить ежедневные предрейсовые медосмотры таксистов

Самолет с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом на борту, предположительно, приземлился в московском аэропорту Внуково. Как сообщили в Кремле, встреча с Владимиром Путиным начнется 2 декабря после 17:00.

Государственный секретарь США Марко Рубио заранее отметил, что переговоры являются деликатными и включают много факторов. По мнению политологов, достичь согласия по ключевым вопросам будет крайне сложно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

