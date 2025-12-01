Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о безвизовом режиме. Граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться в безвизовом режиме до 90 дней в течение года. Для этого необходимо будет предъявить действующий паспорт.

Соглашение об отмене виз вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о завершении необходимых государственных процедур.

