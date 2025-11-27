"Апельсин": большинство москвичей планируют потратить в "черную пятницу" до 15 тыс рублей

Фото: 123RF.com/fotoksa

30% опрошенных москвичей планируют потратить от 5 до 15 тысяч рублей во время "черной пятницы". Такие результаты показало исследование аналитиков платежного сервиса "Апельсин", с которым ознакомилась Москва 24.

Выяснилось, что 50% респондентов во время распродажи планируют совершить хотя бы одну покупку. По данным аналитиков, среди женщин пользуется популярностью одежда и косметика, а мужчины обычно выбирают бытовую технику, электронику и гаджеты.

90% опрошенных горожан сразу оплачивают полную стоимость покупки. При этом форматы рассрочки и оплаты по частям наиболее популярны среди женщин.

Также аналитики установили, что 45% москвичей заранее готовят списки и добавляют в корзину нужные товары. При этом 40% легко поддаются на уловки маркетологов – фразы вроде "только сегодня" чаще подталкивают их к покупке.

Тем не менее подготовка к шоппингу обычно не спасает от перерасхода – 70% горожан признались, что выходят за рамки заложенного на период "черной пятницы" бюджета.

Ранее аналитики заявили, что во время распродаж россиянам стоит покупать одежду и обувь. Если в 2023 году скидки в данных категориях составляли 70%, а в прошлом году – 80%, то в 2025 году они достигли 84%.

Таким образом, в 2025-м был установлен рекорд по снижению цен на продукцию из разделов "Одежда" и "Обувь". В основном такие скидки возникают благодаря снижению продавцами цен, а не из-за дополнительных маркетинговых акций.