"Мегамаркет": во время осенних распродаж россиянам стоит покупать одежду и обувь

Фото: 123RF.com/citalliance

Во время осенних распродаж россиянам стоит покупать одежду и обувь. Об этом Москва 24 узнала из результатов исследования маркетплейса "Мегамаркет".

Выяснилось, что еще в 2023 году скидки в данных категориях составляли 70%, в прошлом году – 80%, а в этом – 84%. Таким образом, в 2025-м был установлен рекорд по снижению цен на продукцию из разделов "Одежда" и "Обувь".

В основном такие скидки возникают благодаря снижению продавцами цен, а не из-за дополнительных маркетинговых акций. Это позволяет покупателям оптимизировать расходы во время распродаж.

Помимо этого, маркетплейс обратил внимание, что популярные товары у покупателей распределялись по сезонному принципу. В частности, в октябре россияне чаще всего приобретали резину для машин, моторные масла и детское питание, а в ноябре – декабре спрос смещается на новогоднюю атрибутику и пиротехнику.

При этом повседневные товары – средства гигиены, бакалея, аптечные позиции – стабильно продаются в течение всего сезона. В то же время маркетплейс указал на умеренные скидки в размере 5–10%, которые фиксируются в разделах электроники и бытовой техники. Несмотря на высокую стоимость этих товаров, покупатели могут экономить большие суммы благодаря таким акциям.

Устойчивый спрос сохраняется и в премиальном сегменте, в том числе на игровые приставки (средняя стоимость – 54 450 рублей) и мониторы (18 646 рублей). В результате эти категории становятся особенно привлекательными для стратегических покупок и инвестиций в комфорт.

Ранее выяснилось, что около 37% россиян планируют совершать покупки на осенних распродажах исключительно через интернет. Кроме того, 72% опрошенных заявили, что целенаправленно ждут ноябрьских акций.

В центре внимания у 64% респондентов остаются одежда и обувь, у 62% – электроника и гаджеты, а у 45% – бытовая техника. Отмечается, что для 74% большие скидки остаются решающим фактором.