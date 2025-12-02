Предполагаемый самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Самолет, на борту которого предположительно находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России. Встреча с Владимиром Путиным, посвященная вопросам урегулирования на Украине, должна состояться 2 декабря.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву за год. Как ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио, переговоры являются деликатными и сложными. По мнению экспертов, по ключевым вопросам, включая признание территорий и отказ Украины от вступления в НАТО, договориться пока не удалось.

